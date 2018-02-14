В резиденции президента Украины рассказали о крупных инвестициях азербайджанцев

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В государственной резиденции президента Украины "Дом приемов" в Киеве прошло заседание Круглого стола на тему "Содействие межкультурному диалогу в Украине", который был организован Европейским центром по вопросам меньшинств.

Как передает Report, в работе Круглого стола приняли участие Павленко Ростислав Николаевич - заместитель главы Администрации президента Украины, Фоменко Светлана Валерьевна - первый заместитель Министра культуры Украины, проф. Др.Тове Маллой - Директор Европейского центра по вопросам меньшинств, Ровшан Тагиев - Председатель Всеукраинской общественной организации «Ассамблея национальностей Украины», Борис Цилевич - член парламента Латвии и представитель Латвии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Йоханнес Калльсен - Уполномоченный по вопросам национальных меньшинств федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, депутат Ландтага, Светлана Кречмар - Президент городского совета г.. Фленсбург, Юдит Шольце - Председатель Секретариата меньшинств четырех автохтонных национальных и этнических меньшинств Н меччины, Ян Дидрихсен - Председатель Секретариата германского меньшинства в Дании., г. Копенгаген, Лариса Лойко - Вице-президент «Ассоциации национально-культурных объединений», старший научный сотрудник Института государства и права НАНУ, доктор политических наук, Дарья Карякина - Председатель правления международной Общественной Организации "Международный союз" и многие другие общественные деятели, представители национальных общин Украины, журналистов, работников СМИ.

Участники Круглого стола обсудили Рекомендации Европейского центра по вопросам меньшинств относительно содействия межкультурному диалогу в Украине, выслушали доклад относительно европейского опыта и эффективному участию в работе с национальными меньшинствами органов государственной власти, посмотрели примеры содействие межкультурному диалогу в Германии и Дании.

Председатель Всеукраинской общественной организации "Ассамблея национальностей Украины" Ровшан Тагиев на примере азербайджанской диаспоры высоко оценил роль этнических народностей во всех сферах Украины. Он привел в пример инвестиции этнических азербайджанцев, инвестировавших в экономику страны сотни миллионов долларов: "В Украине развивается межнациональный, межкультурный диалог. Однако, при этом встречаются и случаи дискриминации". Р.Тагиев отметил, что высокоразвитый межнациональный диалог в его исторической родине – Азербайджане может послужить наглядным примером другим странам.

Подводя итоги встречи, Др. Сергиуш Бобер, старший научный сотрудник, Европейского центра по вопросам меньшинств, поблагодарил всех приглашенным участникам и пообещал учесть все рекомендации в будущей работе и отразить их в отчете институтам Европейского Союза.