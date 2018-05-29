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    В ресторане близ Тбилиси произошло массовое отравление

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/  В ресторане близ Тбилиси произошло массовое отравление. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, c диагнозом "острое отравление" девять человек, в том числе один несовершеннолетний, были доставлены из поселка Натахтари (регион Мцхета-Мтианети) в инфекционную больницу Тбилиси.

    У всех пациентов наблюдаются одни и те же симптомы, они продолжают оставаться под наблюдением врачей.

    Сотрудники ресторана отрицают факт отравления. В Службе безвредности продовольствия же говорят, что ведомство произведет внеплановую инспекцию в ресторане и будет руководствоваться предусмотренными законом процедурами.

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