Число пострадавших при крушении вертолета на Алтае возросло до 10

Число пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае возросло до 10 человек.

Число пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае возросло до 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации Усть-Коксинского района республики.

"Наш сотрудник выезжал на место. Около вертолета лежали десять пострадавших. Еще шестеро, которые находились в вертолете, погибли. У пострадавших переломы и ожоги до 90% тела", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пострадавших, скорее всего, доставят авиацией в больницу села Усть-Кокса, от места происшествия на автотранспорте около часа езды.

В администрации сообщили, что вертолет полностью уничтожен.

"Наш сотрудник, который выезжал на место, видел, как вертолет горел, от него ничего не осталось", - сказал собеседник агентства.

13.01

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту потерпел крушение в Республике Алтай, задев линию электропередачи, погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"При заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" задел электрические провода, упал и загорелся. На борту находились 13 человек - шестеро из них погибли на месте, еще семеро пострадали", - сказал собеседник агентства.