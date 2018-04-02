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    В редакции журнала Forbes в Алма-Ате проходят обыски

    Сотрудников редакции держат в кабинете, у них изъяты мобильные телефоны, проводятся следственные действия

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники казахстанской полиции проводят обыск в редакции журнала Forbes Kazakhstan в Алма-Ате, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Сегодня в редакцию зашли две опергруппы ДВД Алма-Аты. Одна группа начала проводить обыск, вторая группа увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова", - приводятся на сайте слова издателя Forbes Kazakhstan Арманжана Байтасова.

    Отмечается, что сотрудников редакции держат в кабинете, у них изъяты мобильные телефоны, проводятся следственные действия.

    По словам главреда сайта Анастасии Новиковой, ей было предъявлено постановление на обыск в редакции, однако она не успела разглядеть в рамках какого дела.

    Правоохранительные органы Казахстана пока не комментируют причины проведения обыска.

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