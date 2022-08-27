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В разведке Украины оценили, сколько "Искандеров" и "Калибров" осталось у России

В разведке Украины оценили, сколько "Искандеров" и "Калибров" осталось у России У ВС РФ осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны
В регионе
27 августа 2022 г. 15:20
В разведке Украины оценили, сколько Искандеров и Калибров осталось у России

ВС России использовали 55% крылатых ракет, которые были у них до начала войны в Украине.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом заявил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, особенно сложная у российских военных ситуация с "Искандерами".

"Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше", – сказал Скибицкий.

Что касается "Калибров", то их количество тоже невелико. В связи с этим российские войска используют X-22 и С-300 в наземном варианте. Но и эти запасы иссякают, добавили в разведке.

"Высокоточное оружие у них уже на пределе. По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет осуществлять обстрел на короткой дистанций, на 70-80, максимум до 100 километров. Этими системами обстреливают Николаев, Запорожскую область, Харьков", – отметил Скибицкий.

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