В разных городах Ирана более 1 600 студенток отравились неизвестным газом

Более 1 600 студенток отравились газом неизвестного происхождения в различных городах Ирана.

Более 1 600 студенток отравились газом неизвестного происхождения в различных городах Ирана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежную прессу.

Отмечается, что 29 из них находятся на стационарном лечении, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

Случаи отравления за последние три месяца были зафиксированы в более чем 70 вузах в городах Кум, Буруджерди, Тегеран и Ардебиль. Член комитета по здравоохранению иранского парламента Захра Шейх заявила, что число отравившихся по всей стране в общей сложности составило 1 657.

"На сегодня зафиксированы случаи отравления 799 студенток в Куме, 400 — в Буруджерди, 350 — в Тегеране и 108 — в Ардебиле", — сказала она.