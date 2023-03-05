В разных городах Ирана более 1 600 студенток отравились неизвестным газом

Более 1 600 студенток отравились газом неизвестного происхождения в различных городах Ирана.
Об этом
Отмечается, что 29 из них находятся на стационарном лечении, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
Случаи отравления за последние три месяца были зафиксированы в более чем 70 вузах в городах Кум, Буруджерди, Тегеран и Ардебиль. Член комитета по здравоохранению иранского парламента Захра Шейх заявила, что число отравившихся по всей стране в общей сложности составило 1 657.
"На сегодня зафиксированы случаи отравления 799 студенток в Куме, 400 — в Буруджерди, 350 — в Тегеране и 108 — в Ардебиле", — сказала она.