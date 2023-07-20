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В рамках визита в ТРСК Эрдоган откроет новый аэропорт Эрджан

В рамках визита в ТРСК Эрдоган откроет новый аэропорт Эрджан Открытие нового аэропорта Эрджан в столице Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) - Лефкоше состоится сегодня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Самолет президента совершит первую посадку в новом аэропорту, где успешно завершились и
В регионе
20 июля 2023 г. 13:28
В рамках визита в ТРСК Эрдоган откроет новый аэропорт Эрджан

Открытие нового аэропорта Эрджан в столице Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) - Лефкоше состоится сегодня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Самолет президента совершит первую посадку в новом аэропорту, где успешно завершились испытательные полеты.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры.

Эрдоган посетит Лефкошу после турне по странам Персидского залива. В рамках визита в ТРСК он встретится с главой Кипра Эрсином Татаром, премьер-министром Уналом Устелом и т.д.

Отмечается, что пассажиропоток аэропорта составит 10-12 млн человек. Перрон аэропорта рассчитан на 30 самолетов.

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