В рамках визита в Будапешт Эрдоган проведет переговоры с Орбаном и Новак

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетит Будапешт, проведет встречи с президентом Венгрии Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетит Будапешт, проведет встречи с президентом Венгрии Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Турции в Будапеште.

"Да, президент Эрдоган посетит Будапешт (18 декабря - ред). Он встретится с Новак и Орбаном. Состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Вечером в здании (дворца искусств) MÜPA состоится церемония открытия Года культуры, на которой он будет присутствовать. Это однодневный визит", - заявили в дипмиссии.

Напомним, Эрдоган совершал визит в Будапешт 20 августа, принимал участие в открытии Чемпионата мира по легкой атлетике.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщал, что на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между Венгрией и Турцией.