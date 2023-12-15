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В рамках визита в Будапешт Эрдоган проведет переговоры с Орбаном и Новак

В рамках визита в Будапешт Эрдоган проведет переговоры с Орбаном и Новак Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетит Будапешт, проведет встречи с президентом Венгрии Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.
В регионе
15 декабря 2023 г. 12:12
В рамках визита в Будапешт Эрдоган проведет переговоры с Орбаном и Новак

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетит Будапешт, проведет встречи с президентом Венгрии Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Турции в Будапеште.

"Да, президент Эрдоган посетит Будапешт (18 декабря - ред). Он встретится с Новак и Орбаном. Состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Вечером в здании (дворца искусств) MÜPA состоится церемония открытия Года культуры, на которой он будет присутствовать. Это однодневный визит", - заявили в дипмиссии.

Напомним, Эрдоган совершал визит в Будапешт 20 августа, принимал участие в открытии Чемпионата мира по легкой атлетике.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщал, что на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между Венгрией и Турцией.

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Версия на английском языке Erdogan to meet Orban, Novak in Budapest

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