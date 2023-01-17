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В рамках визита Токаева в ОАЭ подписаны девять документов

В рамках визита Токаева в ОАЭ подписаны девять документов Президенты Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры в расширенном составе.
В регионе
17 января 2023 г. 15:09
В рамках визита Токаева в ОАЭ подписаны девять документов

Президенты Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры в расширенном составе.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

По итогам переговоров были подписаны 9 документов, числе которых совместная декларация между двумя странами о создании стратегических инвестиционных проектов; меморандум о взаимопонимании между министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и управлением главной гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве между "КазМунайГаз" и компанией Abu Dhabi Ports Group; соглашение о принципах между министерством энергетики Республики Казахстан, фондом KIDF и компанией Masdar и т.д.

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