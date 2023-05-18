В рамках визита Токаева в Китай подписаны 47 документов на 22 млрд долларов

В рамках госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай подписано 47 документов на общую сумму 22 млрд долларов.

В рамках госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай подписано 47 документов на общую сумму 22 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Подписаны ряд документов в сфере транспорта, сельского хозяйства, торгово-экономического сотрудничества и культурных взаимоотношений, а также соглашения об установлении побратимских связей между городами Шымкент (Казахстан) и Сиань (КНР), между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики.

В ходе казахстанско-китайского инвестиционного круглого стола в Сиане, Токаев отметил, что вчера состоялись казахско-китайские переговоры на высшем уровне. Он с председателем КНР Си Цзиньпином обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, достигли конкретных договоренностей, подписали совместное заявление.

"Достигнутые договоренности придадут мощный импульс тесному сотрудничеству двух стран. Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении многосторонних связей с Китаем. Мы приложим все усилия для достижения этой цели. В нашей стране успешно работает ряд крупных компаний с китайским капиталом. В их числе такие корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei. Несмотря на это, нам нужно и далее укреплять потенциал нашего сотрудничества", – сказал президент.

Отмечается, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня - более 31 млрд долларов.