В рамках визита президента Туркменистана в Узбекистан подписан ряд документов

В рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан подписан ряд документов.

В рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан подписан ряд документов.

Как сообщает Report, по завершении переговоров сторон состоялась церемония подписания документов, а также обмен подписанными документами между главами министерств, ведомств и регионов двух стран.

Всего в рамках визита было подписано 23 документа, охватывающих практически все направления многогранного туркмено-узбекского взаимодействия.

Подписаны важные документы по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах транспорта, транзитных перевозок, водосберегающих технологий, а также юстиции, социальной защиты, статистики, карантина и защиты растений, науки и культуры.

Лидеры Туркменистана и Узбекистана приняли Совместное заявление, в котором отражены основные итоги встречи на высшем уровне, определены перспективные направления дальнейшего укрепления туркмено-узбекского стратегического партнерства.

В их числе Соглашение о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли, предусматривающее создание Торгового центра на сопредельных территориях, Соглашение об увеличении объемов товарооборота и расширении взаимовыгодных партнёрских связей между предприятиями и компаниями, Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу.

Соглашение об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов и Протокол о внесении дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 ноября 2004 года, несомненно, создадут благоприятные условия предпринимателям двух стран и послужат укреплению межнационального согласия.