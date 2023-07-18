В рамках визита Эрдогана в Саудовскую Аравию подписаны ряд документов

По итогам переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Джидде подписаны ряд документов.

По итогам переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Джидде подписаны ряд документов.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что это соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Саудовской Аравии и компанией Baykar, меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Турции и Саудовской Аравии.

Кроме того, подписаны меморандум о взаимопонимании в области поощрения прямых инвестиций, меморандум о взаимопонимании в области связи, а также план реализации сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

Отметим, что Эрдоган также посетит Катар и ОАЭ. По итогам трехдневного турне по странам Персидского залива планируется подписать инвестиционные соглашения на сумму свыше 50 млрд долларов.