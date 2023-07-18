О нас

В рамках визита Эрдогана в Саудовскую Аравию подписаны ряд документов

В рамках визита Эрдогана в Саудовскую Аравию подписаны ряд документов По итогам переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Джидде подписаны ряд документов.
В регионе
18 июля 2023 г. 10:04
В рамках визита Эрдогана в Саудовскую Аравию подписаны ряд документов

По итогам переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Джидде подписаны ряд документов.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что это соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Саудовской Аравии и компанией Baykar, меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Турции и Саудовской Аравии.

Кроме того, подписаны меморандум о взаимопонимании в области поощрения прямых инвестиций, меморандум о взаимопонимании в области связи, а также план реализации сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

Отметим, что Эрдоган также посетит Катар и ОАЭ. По итогам трехдневного турне по странам Персидского залива планируется подписать инвестиционные соглашения на сумму свыше 50 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye, Saudi Arabia sign series of deals as part of Erdogan's visit to Jeddah

Другие новости из категории

У Мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова
У Мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова
18 июля 2023 г. 10:56
Чехия выдаст США азербайджанского криминального авторитета
Чехия выдаст США азербайджанского криминального авторитета
18 июля 2023 г. 10:52
В Воронежской области расстреляли бойцов Вагнер за отказ участвовать в мятеже
В Воронежской области расстреляли бойцов "Вагнер" за отказ участвовать в мятеже
18 июля 2023 г. 10:31
Эрдоган подарил наследному принцу Саудовской Аравии автомобиль Togg
Эрдоган подарил наследному принцу Саудовской Аравии автомобиль Togg
18 июля 2023 г. 10:18
В турецком Эрзуруме произошло землетрясение
В турецком Эрзуруме произошло землетрясение
18 июля 2023 г. 09:33
Путин назвал бессмысленным терактом атаку на Крымский мост
Путин назвал бессмысленным терактом атаку на Крымский мост
17 июля 2023 г. 22:01
Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию
Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию
17 июля 2023 г. 20:46
МИД РФ : Россия с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана
МИД РФ : Россия с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана
17 июля 2023 г. 20:11
Армянские правоохранители выявили случай контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Армению
Армянские правоохранители выявили случай контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Армению
17 июля 2023 г. 19:35
Зеленский предложил без участия РФ продолжать поставки по зерновому коридору
Зеленский предложил без участия РФ продолжать поставки по "зерновому коридору"
17 июля 2023 г. 17:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi