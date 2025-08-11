О нас

В рамках совместных учений США-Армения в Ереван прибыли американские военные

В рамках совместных учений США-Армения в Ереван прибыли американские военные Американские военные, которые примут участие в совместных военных учениях "Орел Партнер-2025" в Армении с 12-го по 20-е августа, прибыли в Ереван.
В регионе
11 августа 2025 г. 12:56
В рамках совместных учений США-Армения в Ереван прибыли американские военные

Американские военные, которые примут участие в совместных военных учениях "Орел Партнер-2025" в Армении с 12-го по 20-е августа, прибыли в Ереван.

Как передает Report, об этом сообщаютм армянские СМИ.

Сообщается, что в аэропорту столицы Армении приземлились самолеты ВВС США KC-135R.

Военные учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.

В этих учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Amerikalı hərbçilər ABŞ-Ermənistan birgə təlimləri çərçivəsində İrəvana gediblər

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi