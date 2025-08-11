В рамках совместных учений США-Армения в Ереван прибыли американские военные

Американские военные, которые примут участие в совместных военных учениях "Орел Партнер-2025" в Армении с 12-го по 20-е августа, прибыли в Ереван.

Как передает Report, об этом сообщаютм армянские СМИ.

Сообщается, что в аэропорту столицы Армении приземлились самолеты ВВС США KC-135R.

Военные учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.

В этих учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.