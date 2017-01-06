В cвязи с расследованием теракта в Измире задержаны 18 человек

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В рамках расследования произошедшего накануне в городе Измир теракта задержаны 18 подозреваемых. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Он также обвинил запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) в организации атаки.

В результате взрыва, прогремевшего 5 января у здания суда в Измире, два человека погибли, 10 получили ранения. Боевики, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, вступили в перестрелку с полицией, после чего был подорван заминированный автомобиль.