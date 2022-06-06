В рамках операции Pençe-Kaplan нейтрализованы на севере Ирака террористы РКК

В зоне проведения операции Pençe-Kaplan нейтрализованы двое террористов PKK.

В зоне проведения операции Pençe-Kaplan нейтрализованы двое террористов PKK.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Операция прошла при огневой поддержке артиллерии.

В ведомстве отметили, что ВС Турции продолжают решительную борьбу с терроризмом на севере Ирака.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.