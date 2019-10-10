Эрдоган: В рамках антитеррористической операции "Источник мира" обезврежено 109 террористов

"За последние 4 года мы уничтожили 16 тыс. террористов, из них 7 500 в пределах границ Турции, 8 500 – вне границ".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на расширенном собрании председателей местных организаций Партии справедливости и развития.

Он подчеркнул, что целью антитеррористической операции "Источник мира" является территориальная целостность и стабильность Сирии.

"Башар Асад с 2011 года убил 1 млн человек. Не признающие PKK/YPG-PYD террористической организацией критикуют нас. Говорят, что мы ведем операцию против курдов, хотя мы разместили в Турции 300 тыс. курдов из сирийского города Кобани. Какая арабская страна до сих пор вела борьбу с ИГ, которую вела Турция? Пусть расследующие операцию Турции на севере Сирии ответят на этот вопрос. С начала операции было убито 109 террористов. Кроме того есть много раненых и сдавшихся. Не сумевшие устоять перед турецкими военными напали на женщин и детей, убили их, а потом свалили эти убийства на нас. Но это вы убийцы женщин и детей, мы никогда не занимались подобным", - подчеркнул турецкий лидер.

В своем выступлении Эрдоган поблагодарил поддержавшие операцию "Источник мира" Республиканскую народную партию, Партию националистического движения и Партию "İyi".