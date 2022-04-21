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В рамках обмена пленными в четверг освобождено 10 украинских военных и 9 гражданских лиц

В рамках обмена пленными в четверг освобождено 10 украинских военных и 9 гражданских лиц Украина и Россия осуществили обмен пленными - освобождены 10 украинских военнослужащих и 9 мирных граждан.
В регионе
21 апреля 2022 г. 16:47
В рамках обмена пленными в четверг освобождено 10 украинских военных и 9 гражданских лиц

Украина и Россия осуществили обмен пленными - освобождены 10 украинских военнослужащих и 9 мирных граждан.

Как передает Report, об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram-канале.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских. На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Теперь же они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", - отметила она.

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