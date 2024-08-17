В рамках IX Каспийского медиафорума были продемонстрированы кадры разрушенного Карабаха в годы его оккупации

Кадры разрушенного Карабаха в годы его оккупации Арменией были продемонстрированы в рамках IX Каспийского медиафорума.
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На кадрах были запечатлены масштабные разрушения, произведенные армянскими оккупантами за прошедшие 30 лет. Она отметила, что сейчас Азербайджан проводит активные широкомасштабные восстановительно-строительные работы. В числе восстанавливаемых объектов особое внимание уделяется культурному и религиозному наследию Карабаха.
В рамках сессии Каспийского медиафорума также выступила заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина
А.Лаврина отметила, что за 30 лет оккупации своих земель Азербайджан не получал достаточного доступа к мировым информационным ресурсам, дабы донести правдивую информацию о карабахской проблеме. В мировых СМИ распространялась дезинформация, не в полной мере отражающая реальную картину.
Она также подчеркнула, что заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией способствует дальнейшему открытию транспортных коммуникаций и еще большему развитию всего региона.