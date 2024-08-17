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В рамках IX Каспийского медиафорума были продемонстрированы кадры разрушенного Карабаха в годы его оккупации

В рамках IX Каспийского медиафорума были продемонстрированы кадры разрушенного Карабаха в годы его оккупации Кадры разрушенного Карабаха в годы его оккупации Арменией были продемонстрированы в рамках IX Каспийского медиафорума.
В регионе
17 августа 2024 г. 20:17
В рамках IX Каспийского медиафорума были продемонстрированы кадры разрушенного Карабаха в годы его оккупации

Кадры разрушенного Карабаха в годы его оккупации Арменией были продемонстрированы в рамках IX Каспийского медиафорума.

Как передает сотрудник Report из Астрахани, в ходе своего выступления на секции Каспийского медиафорума корреспондент Baku TV Гюнай Намазова представила кадры деоккупированных территорий.

На кадрах были запечатлены масштабные разрушения, произведенные армянскими оккупантами за прошедшие 30 лет. Она отметила, что сейчас Азербайджан проводит активные широкомасштабные восстановительно-строительные работы. В числе восстанавливаемых объектов особое внимание уделяется культурному и религиозному наследию Карабаха.

В рамках сессии Каспийского медиафорума также выступила заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина

А.Лаврина отметила, что за 30 лет оккупации своих земель Азербайджан не получал достаточного доступа к мировым информационным ресурсам, дабы донести правдивую информацию о карабахской проблеме. В мировых СМИ распространялась дезинформация, не в полной мере отражающая реальную картину.

Она также подчеркнула, что заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией способствует дальнейшему открытию транспортных коммуникаций и еще большему развитию всего региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər Media Forumunda Qarabağın işğal illərində dağıdılmış görüntüləri nümayiş etdirilib

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