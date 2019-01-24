В районе турецкого Мармариса произошло землетрясение магнитудой 5,1

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Средиземном море в районе Мармариса турецкой провинции Мугла.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в четверг.

"В 17:30 (18:30 по бакинскому времени) 24 января произошло землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в акватории Средиземного моря в 64 километрах от Мармариса на глубине 51 километр", - говорится в сообщении ведомства.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.