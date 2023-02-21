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В районе Новороссийска из-за шторма переломился сухогруз, судьба экипажа неизвестна

В районе Новороссийска из-за шторма переломился сухогруз, судьба экипажа неизвестна Сухогруз под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке в районе Новороссийска в условиях сильного шторма, на его борту было 11 членов экипажа, их судьба выясняется.
В регионе
21 февраля 2023 г. 16:17
В районе Новороссийска из-за шторма переломился сухогруз, судьба экипажа неизвестна

Сухогруз под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке в районе Новороссийска в условиях сильного шторма, на его борту было 11 членов экипажа, их судьба выясняется.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"ЧП произошло в 1-1,5 мили от берега на якорной стоянке, где из-за сильного шторма переломило сухогруз Seamark. Судно под флагом Коморских островов. Экипаж состоит из 11 россиян. Их судьба уточняется", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сухогруз перевозил 3,5 тыс. тонн мраморной крошки. Сейчас в район ЧП следуют спасательные плоты Морской спасательной службы.

В Росморречфлоте добавили, что высота волн в Черном море в районе крушения достигает 3 м.

По последним данным, на месте ЧП находятся два спасательных плота, а также прибыло спасательное судно. Состояние и количество спасенных людей пока неизвестно.

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Версия на английском языке Dry cargo ship breaks down in Russia’s Novorossiysk region due to storm

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