В Турции возник крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар возник во второй половине дня в окрестностях турецкого города Измир на побережье Эгейского моря. Для его тушения привлечены шесть самолетов и пять вертолетов.
Как передает
По данным телекомпании, сигнал о пожаре в лесной местности в уезде Менемен поступил около 17:00 по местному времени. На подмогу местным спасателям из соседних провинций переброшены дополнительные подразделения. Всего в тушении пожара наряду с авиацией задействованы порядка 50 единиц наземной техники, сотни спасателей.