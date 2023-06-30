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В Турции возник крупный лесной пожар

В Турции возник крупный лесной пожар Крупный лесной пожар возник во второй половине дня в окрестностях турецкого города Измир на побережье Эгейского моря. Для его тушения привлечены шесть самолетов и пять вертолетов.
В регионе
30 июня 2023 г. 20:48
В Турции возник крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар возник во второй половине дня в окрестностях турецкого города Измир на побережье Эгейского моря. Для его тушения привлечены шесть самолетов и пять вертолетов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на местные власти.

По данным телекомпании, сигнал о пожаре в лесной местности в уезде Менемен поступил около 17:00 по местному времени. На подмогу местным спасателям из соседних провинций переброшены дополнительные подразделения. Всего в тушении пожара наряду с авиацией задействованы порядка 50 единиц наземной техники, сотни спасателей.

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