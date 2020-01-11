​В Раде попросили Зеленского уволить посла Украины в Иране

Депутат Верховной рады Украины от партии бывшего президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать посла Украины в Иране.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

По словам Гончаренко, заявления посольства о том, что причиной крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана стала авария двигателя, являются проявлением неуважения к семьям погибших и наносят дипломатический урон Украине.

Ранее сообщалось, что КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский cамолет.