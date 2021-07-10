В работе сайтов Минтранса Ирана произошел сбой

Сайты министерства дорог и городского развития Ирана перестали работать в субботу из-за "сбоя в сети" в компьютерных системах у сотрудников ведомства.
Другие детали инцидента пока не разглашаются, власти ведут расследование инцидента. Однако AP указывает, что речь идет уже о втором происшествии с компьютерными системами, связанным с этим министерством.
Накануне поступали сообщения, что система железнодорожных сообщений Ирана подверглась атаке хакеров, которые размещали фальшивые сообщения об отмене и задержках в движении поездов на информационных табло станций по всей стране. Но в субботу государственная компания "Иранские железные дороги", управляющая железнодорожной сетью страны, опровергла информацию о кибератаке и проблемах с движением поездов.
Вместе с тем, отмечает AP, в субботу министр коммуникаций и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми предупредил о возможных кибератаках с целью вымогательства.