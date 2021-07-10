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В работе сайтов Минтранса Ирана произошел сбой

В работе сайтов Минтранса Ирана произошел сбой Сайты министерства дорог и городского развития Ирана перестали работать в субботу из-за "сбоя в сети" в компьютерных системах у сотрудников ведомства.
В регионе
10 июля 2021 г. 21:56
В работе сайтов Минтранса Ирана произошел сбой

Сайты министерства дорог и городского развития Ирана перестали работать в субботу из-за "сбоя в сети" в компьютерных системах у сотрудников ведомства.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Другие детали инцидента пока не разглашаются, власти ведут расследование инцидента. Однако AP указывает, что речь идет уже о втором происшествии с компьютерными системами, связанным с этим министерством.

Накануне поступали сообщения, что система железнодорожных сообщений Ирана подверглась атаке хакеров, которые размещали фальшивые сообщения об отмене и задержках в движении поездов на информационных табло станций по всей стране. Но в субботу государственная компания "Иранские железные дороги", управляющая железнодорожной сетью страны, опровергла информацию о кибератаке и проблемах с движением поездов.

Вместе с тем, отмечает AP, в субботу министр коммуникаций и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми предупредил о возможных кибератаках с целью вымогательства.

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