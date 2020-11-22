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В работе сайта ЦИК Грузии произошел сбой

В работе сайта ЦИК Грузии произошел сбой Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Грузии работает неисправно, из-за чего результаты второго тура парламентских выборов приходится публиковать в альтернативной форме.
В регионе
22 ноября 2020 г. 02:15
В работе сайта ЦИК Грузии произошел сбой

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Грузии работает неисправно, из-за чего результаты второго тура парламентских выборов приходится публиковать в альтернативной форме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ЦИК.

"Во время загрузки итогов выборов на сайт results.cec.gov.ge был зафиксирован технический/программный сбой, причины которого выясняются. Возможно, имело место проникновение извне", - отмечается в заявлении.

В ЦИК также сообщили, что из-за сбоя им пришлось выкладывать результаты выборов, а также заключительные протоколы с помощью резервных ссылок.

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