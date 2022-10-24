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В Пятигорске предотвращен теракт ИГ в отделении полиции

В Пятигорске предотвращен теракт ИГ в отделении полиции ФСБ России предотвратила теракт в Пятигорске, который планировали сторонники "Исламского государства", которые собирались взорвать бомбу в отделении полиции города.
В регионе
24 октября 2022 г. 11:27
В Пятигорске предотвращен теракт ИГ в отделении полиции

ФСБ России предотвратила теракт в Пятигорске, который планировали сторонники "Исламского государства", которые собирались взорвать бомбу в отделении полиции города.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В группировку сторонников ИГ входили граждане стран Центральной Азии.

"Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров международно-террористической организации совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции", - сказано в сообщении.

ФСБ задержала участников ячейки. Они дали признательные показания, добавили в ведомстве. Во время обыска у них изъяли компоненты и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, схемы сборки, символику ИГ и средства конспиративной связи. Против них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

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