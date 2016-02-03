В пяти школах Грузии прерван учебный процесс

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси в связи c распространением вируса H1N1 в пяти государственных школах учебный процесс приостановлен на три дня.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, об этом говорится в заявлении министерства образования и науки Грузии.

Школы и детские сады в Грузии призвали закрывать минимум на трое суток, если количество учащихся, пропускающих занятия из-за гриппа, достигнет 20%.

На прошлой неделе не работали 282 школы из-за распространения вируса H1N1. Во всех этих школах провели дезинфекционные работы. Учеба возобновилась в понедельник.