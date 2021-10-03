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В пяти крупных городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров

В пяти крупных городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров Второй тур выборов мэров пройдет в пяти крупных грузинских населенных пунктах, пользующихся статусом самоуправляемых городов, - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
В регионе
3 октября 2021 г. 10:32
В пяти крупных городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров

Второй тур выборов мэров пройдет в пяти крупных грузинских населенных пунктах, пользующихся статусом самоуправляемых городов, - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по данным ЦИК после подсчета голосов с более 50% участков, ни один из кандидатов не смог преодолеть там 50-процентный барьер.

В Тбилиси во втором туре поборются действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе и глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В первом туре Каладзе набирает 45,32% голосов, а Мелия - 34,15%. В курортном Батуми на кресло мэра будут претендовать Георгий Киртадзе от "Национального движения" и Арчил Чиковани от "Грузинской мечты". По данным ЦИК, Киртадзе они набирают 42,6% и 41,07% голосов соответственно.

В Кутаиси во второй тур проходят кандидат от "Национального движения" Хатия Деканоидзе (43,81%) и представитель правящей партии Иосиф Хахалеишвили (41,76%). Что же касается портового города Поти, то тут во второй тур проходят кандидат от правящей партии Бека Вачарадзе (47,73%) и экс-мэр Тбилиси Гиги Улугава (37,44%).

В Рустави за должность мэра будут бороться представитель правящей партии Нино Лацабидзе (44,92%) и кандидат от "Единого национального движения" Давид Киркитадзе (43,81%).

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. По данным ЦИК после обработки данных с более 56% участков, правящая партия набирает 47,66%. На втором месте партия "Единое национальное движение" (31,06%).

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