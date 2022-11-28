В пунктах пропуска на границах Беларуси и ЕС наблюдается скопление грузовиков

На пунктах пропуска через литовско-белорусскую границу отмечается большое скопление фур.

На пунктах пропуска через литовско-белорусскую границу отмечается большое скопление фур.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

Так, в пункте пропуска "Каменный лог" скопилось более 1 010 большегрузов, в пункте "Бенякони" - свыше 360 фур, "Привалка" - более 330. В ПП "Котловка" и "Видзы" также очереди - свыше 280 и 220 соответственно. Только в одном пункте пропуска на белорусско-литовской границе - "Лоша" нет очередей грузовиков на выезд из страны.

Что касается пропуска большегрузов польской стороной, то на этом направлении также зафиксированы очереди на выезд из Беларуси. Фуры "застряли" на пунктах "Берестовица" (более 650) и "Козловичи" (свыше 370).

Очереди есть и на белорусско-латвийской границе. Свыше 360 большегрузов ожидают выезда из Беларуси на ПП "Урабаны" и более 260 - "Григоровщина".

Есть и скопления легковых машин. По данным погранкомитета, более 250 легковушек находятся в очереди в двух ПП на белорусско-польской границе, ожидая выезд из Беларуси, и более 20 –-на пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе.