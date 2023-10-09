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В Псковской области пять цистерн с топливом сошли с рельсов

В Псковской области пять цистерн с топливом сошли с рельсов Пять цистерн грузового поезда сошли с рельсов на территории железнодорожной станции Дно в Псковской области, в результате одна из емкостей опрокинулась и произошел разлив топлива на площади в 10 кв. м.
В регионе
9 октября 2023 г. 14:09
В Псковской области пять цистерн с топливом сошли с рельсов

Пять цистерн грузового поезда сошли с рельсов на территории железнодорожной станции Дно в Псковской области, в результате одна из емкостей опрокинулась и произошел разлив топлива на площади в 10 кв. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Ранним утром 9 октября при выполнении маневровых работ на железнодорожном пути 2-го Витебского парка железнодорожной станции Дно в Псковской области, при движении грузового поезда произошел сход пяти цистерн, с опрокидыванием одной из цистерн, в результате чего произошел разлив топлива на территории площадью 2 на 5 м. Количество литров разлива, а также сумма причиненного ущерба устанавливается", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Псковским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту инцидента.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.

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