В провинции Анталья загорелся завод по производству пластмассовой упаковки

В турецкой провинции Анталья в районе Чандыр загорелся завод по производству пластиковых корпусов и упаковки.

В турецкой провинции Анталья в районе Чандыр загорелся завод по производству пластиковых корпусов и упаковки.

Как передает Report, об этом сообщает портал IHA.

Сообщается, что дым виден за 30 км от центра Антальи. Пожар вспыхнул около 11:00 по местному времени, причина возгорания в настоящий момент неизвестна. После того, как о дыме сообщили очевидцы, на место происшествия были отправлены многочисленные бригады пожарных и скорой помощи. Спустя час пожарным удалось взять распространения огня под контроль.