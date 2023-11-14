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В провинции Анталья загорелся завод по производству пластмассовой упаковки

В провинции Анталья загорелся завод по производству пластмассовой упаковки В турецкой провинции Анталья в районе Чандыр загорелся завод по производству пластиковых корпусов и упаковки.
В регионе
14 ноября 2023 г. 15:06
В провинции Анталья загорелся завод по производству пластмассовой упаковки

В турецкой провинции Анталья в районе Чандыр загорелся завод по производству пластиковых корпусов и упаковки.

Как передает Report, об этом сообщает портал IHA.

Сообщается, что дым виден за 30 км от центра Антальи. Пожар вспыхнул около 11:00 по местному времени, причина возгорания в настоящий момент неизвестна. После того, как о дыме сообщили очевидцы, на место происшествия были отправлены многочисленные бригады пожарных и скорой помощи. Спустя час пожарным удалось взять распространения огня под контроль.

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