В прошлом году в Армении было возбуждено 143 уголовных дела против военных

В 2022 году Служба национальной безопасности Армении возбудила 143 уголовных дела против военнослужащих Вооруженных Сил.

В 2022 году Служба национальной безопасности Армении возбудила 143 уголовных дела против военнослужащих Вооруженных Сил.

Как сообщает Report , об этом говорится в отчете "О ходе и результатах реализации в 2022 году программы правительства Республики Армения на 2021-2026 годы".

Согласно документу, 17 уголовных дел возбуждено по статье государственная измена, 47 — коррупция, 9 — незаконный оборот оружия и боеприпасов, 12 — незаконный оборот наркотиков, 58 — преступления иного состава.

Отмечается, что в целом в СНБ Армении было инициировано расследование по 26 делам, связанным с фактами госизмены и шпионажа, 17 дел были направлены в суд, в настоящее время продолжается следствие по 11 уголовным делам.