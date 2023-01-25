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В прошлом году Армению покинули тысячи человек

В прошлом году Армению покинули тысячи человек В прошло году Армению покинули свыше 7 тыс. человек.
В регионе
25 января 2023 г. 02:17
В прошлом году Армению покинули тысячи человек

В прошлом году Армению покинули свыше 7 тыс. человек.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, в январе-сентябре 2022 года пассажиропоток международного аэропорта "Звартноц" превысил 2 миллиона 593 тысячи человек. Количество пассажиров, прибывших в Армению через аэропорт, составило 1 293 612 человек, а количество вылетевших через воздушную гавань пассажиров - 1 299 789 человек.

За отчетный период пассажиропоток аэропорта "Ширак" составил 42 640 человек. Количество пассажиров, прибывших в Армению через этот аэропорт, составило 20 567 человек, а количество отбывших - 22 073 человека.

Отмечается, что всего за указанный период в Армению воздушным транспортом прибыло 1 314 179 человек, а покинуло страну 1 321 862 человека. По данным за январь-сентябрь 2022 года, количество выехавших из страны на 7 683 человека превышает количество прибывших.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi statistika: Ötən il Ermənistanı minlərlə insan tərk edib

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