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В промзоне в Бурсе горят 10 фабрик, четверо пострадали

В промзоне в Бурсе горят 10 фабрик, четверо пострадали Сильный пожар произошел в турецкой провинции Бурса. Огонь охватил 10 фабрик, его тушат с земли и с воздуха.
В регионе
2 августа 2023 г. 09:38
В промзоне в Бурсе горят 10 фабрик, четверо пострадали

Сильный пожар произошел в турецкой провинции Бурса. Огонь охватил 10 фабрик, его тушат с земли и с воздуха.

Как передает Report сообщают турецкие СМИ.

Пожар вспыхнул на текстильной фабрике в промзоне города Инегёль. Вскоре огонь перекинулся на здание прилегающих фабрик.

К тушению пожара были привлечены четыре вертолета и два самолета, 110 пожарных расчетов и 200 сотрудников. Четыре человека госпитализированы после отравления токсичными газами.

Утром в среду мэр Бурсы сообщил, что продвижение огня в промзоне удалось остановить, пожар под контролем.

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Версия на английском языке 10 factories burn in industrial area in Bursa, four injured

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