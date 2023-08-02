В промзоне в Бурсе горят 10 фабрик, четверо пострадали

Сильный пожар произошел в турецкой провинции Бурса. Огонь охватил 10 фабрик, его тушат с земли и с воздуха.
Как передает Report сообщают турецкие СМИ.
Пожар вспыхнул на текстильной фабрике в промзоне города Инегёль. Вскоре огонь перекинулся на здание прилегающих фабрик.
К тушению пожара были привлечены четыре вертолета и два самолета, 110 пожарных расчетов и 200 сотрудников. Четыре человека госпитализированы после отравления токсичными газами.
Утром в среду мэр Бурсы сообщил, что продвижение огня в промзоне удалось остановить, пожар под контролем.