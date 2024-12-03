В проекты горнодобывающей отрасли Узбекистана привлекут $1 млрд инвестиций

В 2025 году в проекты горнодобывающей и геологической отраслей Узбекистана планируют привлечь инвестиции в размере 1 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.
Сообщается, что президент страны Шавкат Мирзиёев был проинформирован о выполнении программ трансформации металлургических предприятий и планах на 2025 год.
Были определены меры по сокращению расходов на основе принципов экономии и эффективности, а также обеспечению бесперебойного снабжения промышленности необходимым сырьем.
Пресс-служба сообщила о том, что в 2025 году в проекты горнодобывающей и геологической отраслей планируется привлечь 1 млрд долларов инвестиций. Производство каолина должно вырасти на 50%, а добыча угля достигнуть 10 млн тонн.
Президент подчеркнул, что в следующем году комбинаты должны провести масштабные изменения через трансформацию, чтобы повысить свою конкурентоспособность на мировых рынках.
Мирзиёев отметил, что предприятия должны быстро адаптироваться к изменениям в мировой экономике и проявлять инициативу.