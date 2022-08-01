В проекте строительства АЭС "Аккую" сменили главного подрядчика

После смены генподрядчика проекта строительства АЭС "Аккую" со всеми турецкими компаниями, работающими на строительной площадке, начали заключаться контракты.

После смены генподрядчика проекта строительства АЭС "Аккую" со всеми турецкими компаниями, работающими на строительной площадке, начали заключаться контракты.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявила генеральный директор Akkuyu Nuklear AŞ Анастасия Зотеева в видеообращении, которое она опубликовала со строительной площадки АЭС "Аккую".

По ее словам, принято решение заменить генподрядчика проекта компанию Titan 2-IC İçtaş. Контракт с компанией расторгнут 26 июля.

Akkuyu Nuklear AŞ в качестве нового подрядчика подписал контракт с компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited.

"Контракты со всеми турецкими подрядчиками, в том числе субподрядкиками, в настоящее время либо уже возобновлены, либо будут возобновлены в ближайшее время. Мы поговорили со всеми турецкими субподрядчиками по проекту, и все они согласились работать с нами", - сказала она.

Зотеева рассказала, что первый энергоблок АЭС будет сдан в эксплуатацию в 2023 году. Доля граждан Турции в проекте составляет 80%.

Межправительственное соглашение между Турцией и Россией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации АЭС "Аккую" в провинции Мерсин было подписано 12 мая 2010 года. Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. Первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики.

АЭС будет вырабатывать электроэнергию на протяжении 60 лет. Планируется, что атомная электростанция обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии.