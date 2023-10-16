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В Приморском крае в результате ДТП два человека погибли, 17 пострадали

В Приморском крае в результате ДТП два человека погибли, 17 пострадали В Приморском крае два человека погибли и еще 17 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, который двигался из Китая в Уссурийск.
В регионе
16 октября 2023 г. 11:26
В Приморском крае в результате ДТП два человека погибли, 17 пострадали

В Приморском крае два человека погибли и еще 17 пострадали в ДТП с туристическим автобусом, который двигался из Китая в Уссурийск.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В момент ДТП в салоне автобуса помимо водителя находился 51 пассажир. Все они - граждане России. Водитель потерял управление, и автобус съехал в кювет. За рулем находился гражданин КНР.

"На месте двое погибших, 13 человек с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. <...> На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

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Версия на английском языке Two dead, 17 injured in road accident in Primorsky Krai

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