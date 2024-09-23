В Приморском крае РФ отец и сын погибли от нападения медведя

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю РФ начало проверку обращения о гибели двух мужчин от нападения медведя в дачном массиве Пожарского района.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю РФ начало проверку обращения о гибели двух мужчин от нападения медведя в дачном массиве Пожарского района.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Поступило обращение о нападении медведя и гибели двух мужчин в Пожарском районе Приморского края. Начата доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что, предварительно, погибли отец и сын.

По информации регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, в связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел хищника. Специалисты охотназдзора принимают меры по выслеживанию агрессивного медведя. Также стало известно, что за день до произошедшего он задрал и съел собаку неподалеку, о чем никто своевременно не сообщил.