В Приморском крае РФ автомобиль с людьми провалился под лед, всплывших нет

Автомобиль с людьми провалился под лед в северной части Амурского залива.

Автомобиль с людьми провалился под лед в северной части Амурского залива в Приморском крае России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Выезд автомобиля на лед закончился трагедией в Приморье. Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива, в районе Тавричанского лимана. Водолазы МЧС России готовятся к убытию на место происшествия", - говорится в сообщении.

Информация о числе людей в машине уточняется.

Очевидцы отмечают, что после происшествия никто на поверхность не всплывал.