В Приморском крае РФ автомобиль с людьми провалился под лед, всплывших нет

Автомобиль с людьми провалился под лед в северной части Амурского залива в Приморском крае России.
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"Выезд автомобиля на лед закончился трагедией в Приморье. Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива, в районе Тавричанского лимана. Водолазы МЧС России готовятся к убытию на место происшествия", - говорится в сообщении.
Информация о числе людей в машине уточняется.
Очевидцы отмечают, что после происшествия никто на поверхность не всплывал.