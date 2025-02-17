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В Приморском крае РФ автомобиль с людьми провалился под лед, всплывших нет

В Приморском крае РФ автомобиль с людьми провалился под лед, всплывших нет Автомобиль с людьми провалился под лед в северной части Амурского залива.
В регионе
17 февраля 2025 г. 08:09
В Приморском крае РФ автомобиль с людьми провалился под лед, всплывших нет

Автомобиль с людьми провалился под лед в северной части Амурского залива в Приморском крае России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Выезд автомобиля на лед закончился трагедией в Приморье. Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива, в районе Тавричанского лимана. Водолазы МЧС России готовятся к убытию на место происшествия", - говорится в сообщении.

Информация о числе людей в машине уточняется.

Очевидцы отмечают, что после происшествия никто на поверхность не всплывал.

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