В Приморье завели дело после отравления школьников крысиным ядом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления пяти второклассников средством для травли грызунов в кабинете школы села Покровка Приморского края.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления пяти второклассников средством для травли грызунов в кабинете школы села Покровка Приморского края.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы территориального управления СК.

"20 января 2025 года в медицинское учреждение доставлены пятеро малолетних детей с признаками отравления. Предварительно установлено, что дети употребили средство дератизации в общеобразовательном учреждении. По данному факту региональным СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрошен директор школы.