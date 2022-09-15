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В Приморье ввели режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна

В Приморье ввели режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Приморье в связи с наводнением, вызванным тайфуном Хиннамнор.
В регионе
15 сентября 2022 г. 13:28
В Приморье ввели режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Приморье в связи с наводнением, вызванным тайфуном Хиннамнор.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС.

Глава региона Олег Кожемяко запросил у министерства введение режима ЧС еще 9 сентября, в понедельник.

По предварительным данным, наводнение в Приморье нанесло ущерб на сумму свыше 3 млрд рублей.

Отметим, что тайфун в Южной Корее привел к наводнениям и массовым отключениям электроэнергии. Он также привел к стихийным бедствиям в Китае и Японии.

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