О нас

В Приморье обнаружен брошенный вертолет Ми-2

В Приморье обнаружен брошенный вертолет Ми-2 В Приморском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Члены его экипажа не обнаружены. По факту ведется расследование.
В регионе
12 мая 2023 г. 10:35
В Приморье обнаружен брошенный вертолет Ми-2

В Приморском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Члены его экипажа не обнаружены. По факту ведется расследование.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Во время ремонтных работ линии электропередач вблизи поселка Тигровый Анучинского района Приморского края 11 мая обнаружен вертолет Ми-2 с поврежденными лопастями и задним винтом", - говорится в сообщении.

Члены экипажа вертолета, а также следы, свидетельствующие о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, отсутствуют.

Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Глава военной разведки Украины: У России нет потенциала для наступления
Глава военной разведки Украины: У России нет потенциала для наступления
7 мая 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi