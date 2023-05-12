В Приморье обнаружен брошенный вертолет Ми-2

В Приморском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Члены его экипажа не обнаружены. По факту ведется расследование.

В Приморском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Члены его экипажа не обнаружены. По факту ведется расследование.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Во время ремонтных работ линии электропередач вблизи поселка Тигровый Анучинского района Приморского края 11 мая обнаружен вертолет Ми-2 с поврежденными лопастями и задним винтом", - говорится в сообщении.

Члены экипажа вертолета, а также следы, свидетельствующие о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, отсутствуют.

Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.