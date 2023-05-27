В Приморье неизвестный устроил стрельбу на заправке

В Приморском крае на заправке на трассе Хабаровск-Владивосток неизвестный устроил стрельбу.

В Приморском крае на заправке на трассе Хабаровск-Владивосток неизвестный устроил стрельбу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура региона.

"Днем 27 мая 2023 года на 721-м км автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток на территории вблизи объектов питания и заправки автотранспорта неизвестный произвел выстрелы из неустановленного предмета, в результате которых поврежден торговый павильон", - говорится в сообщении.

Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента с применением оружия. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехали сотрудники надзорного ведомства.