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В Приморье из-за пожара на птицефабрике погибло более 30 тыс. птиц

В Приморье из-за пожара на птицефабрике погибло более 30 тыс. птиц Пожар на птицефабрике в городе Артем Приморского края привел к гибели 34 тыс. птиц.
В регионе
13 января 2025 г. 11:24
В Приморье из-за пожара на птицефабрике погибло более 30 тыс. птиц

Пожар на птицефабрике в городе Артем Приморского края привел к гибели 34 тыс. птиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Пожар произошел в поселке Заводской на предприятии "Агроптица" 11 января. Возгорание было оперативно ликвидировано.

"По оперативным данным, в результате пожара падеж составил до 22 тыс. голов, и до 12 тыс. голов были вынуждено забиты, что составляет 3% от всего поголовья птиц. Сумма ущерба и причина возгорания будет определена специалистами", - говорится в сообщении.

Специалисты Министерства сельского хозяйства Приморского края считают, что это происшествие не окажет значительного влияния на показатели производства. Рост цен на мясо птицы не прогнозируется.

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