В Прикаспийском регионе создадут Международный центр мониторинга и защиты природы

Международный центр мониторинга и защиты природы до конца этого года создадут в Прикаспийском регионе, соответствующее соглашение подписали в рамках XXIV Генеральной ассамблеи ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран

Международный центр мониторинга и защиты природы до конца этого года создадут в Прикаспийском регионе, соответствующее соглашение подписали в рамках XXIV Генеральной ассамблеи ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран в Элисте девять вузов.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Калмыцкого государственного университета.

"Девять вузов прикаспийских стран подписали соглашение о создании Международного центра мониторинга и защиты природы в Прикаспийском регионе. С инициативой по его созданию выступил Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова. Центр выступит коммуникационной и мониторинговой площадкой для реализации научных проектов по направлениям "Экология транспортных коридоров и добывающих предприятий", "Альтернативные источники энергии и защита окружающей среды", "Проблемы опустынивания в Прикаспийском регионе", - говорится в сообщении с уточнением, что центр планируется создать до конца текущего года.

Отметим, что всего в рамках XXIV Генеральной ассамблеи ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран были подписаны пять соглашений. В мероприятии принимают участие свыше 300 представителей более 50 вузов из регионов РФ и прикаспийских стран. Впервые заседание Генеральной ассамблеи вошло в повестку Каспийского экономического форума.