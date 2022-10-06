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В Прикаспийском регионе создадут Международный центр мониторинга и защиты природы

В Прикаспийском регионе создадут Международный центр мониторинга и защиты природы Международный центр мониторинга и защиты природы до конца этого года создадут в Прикаспийском регионе, соответствующее соглашение подписали в рамках XXIV Генеральной ассамблеи ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран
В регионе
6 октября 2022 г. 03:14
В Прикаспийском регионе создадут Международный центр мониторинга и защиты природы

Международный центр мониторинга и защиты природы до конца этого года создадут в Прикаспийском регионе, соответствующее соглашение подписали в рамках XXIV Генеральной ассамблеи ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран в Элисте девять вузов.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Калмыцкого государственного университета.

"Девять вузов прикаспийских стран подписали соглашение о создании Международного центра мониторинга и защиты природы в Прикаспийском регионе. С инициативой по его созданию выступил Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова. Центр выступит коммуникационной и мониторинговой площадкой для реализации научных проектов по направлениям "Экология транспортных коридоров и добывающих предприятий", "Альтернативные источники энергии и защита окружающей среды", "Проблемы опустынивания в Прикаспийском регионе", - говорится в сообщении с уточнением, что центр планируется создать до конца текущего года.

Отметим, что всего в рамках XXIV Генеральной ассамблеи ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран были подписаны пять соглашений. В мероприятии принимают участие свыше 300 представителей более 50 вузов из регионов РФ и прикаспийских стран. Впервые заседание Генеральной ассамблеи вошло в повестку Каспийского экономического форума.

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