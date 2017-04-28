В России из-за природного пожара полностью сгорела деревня

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Деревня Бубновка Иркутской области России, где проживают 435 человек, сгорела в результате природного пожара.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"Сгорела деревня Бубновка Киренского района. Там было 86 домов и проживало 435 человек. С огнем боролись сотрудники местного подразделения областной противопожарной службы, были задействованы две автоцистерны. Дополнительные силы привлечь оказалось невозможным из-за того, что Бубновка располагается на острове. Распространению огня способствовал шквалистый ветер", - сообщают власти.

По данным пресс-службы, спасатели МЧС, проводившие в Киренском районе противопаводковые мероприятия, на судне на воздушной подушке эвакуировали жителей, вывезя их на безопасное от огненной стихии расстояние. Жертв и пострадавших среди населения нет.