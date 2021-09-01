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В президентском дворце Абу-Даби прошла встреча с туркменской делегацией

В президентском дворце Абу-Даби прошла встреча с туркменской делегацией Заместитель премьер-министра и министр по делам президента ОАЭ шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян принял сегодня заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева и членов сопровождающей его делегации во дворце Каср Аль Ватан в Абу-Даби
В регионе
1 сентября 2021 г. 16:10
В президентском дворце Абу-Даби прошла встреча с туркменской делегацией

Заместитель премьер-министра и министр по делам президента ОАЭ шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян принял сегодня заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева и членов сопровождающей его делегации во дворце Каср Аль Ватан в Абу-Даби.

Как сообщает Report, Шейх Мансур и Mятиев обсудили двусторонние отношения в различных областях, особенно в экономической и инвестиционной сферах, а также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече также присутствовали управляющий Центрального банка ОАЭ, генеральный директор Фонда развития Абу-Даби (ADFD) и другие высокопоставленные лица.

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