В президентском дворце Абу-Даби прошла встреча с туркменской делегацией

Заместитель премьер-министра и министр по делам президента ОАЭ шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян принял сегодня заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева и членов сопровождающей его делегации во дворце Каср Аль Ватан в Абу-Даби

Заместитель премьер-министра и министр по делам президента ОАЭ шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян принял сегодня заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева и членов сопровождающей его делегации во дворце Каср Аль Ватан в Абу-Даби.

Как сообщает Report, Шейх Мансур и Mятиев обсудили двусторонние отношения в различных областях, особенно в экономической и инвестиционной сферах, а также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече также присутствовали управляющий Центрального банка ОАЭ, генеральный директор Фонда развития Абу-Даби (ADFD) и другие высокопоставленные лица.