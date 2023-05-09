В представительствах Турции за рубежом сегодня завершится голосование на выборах

В представительствах Турции за рубежом сегодня завершится процесс голосования на выборах президента и парламента 28-го созыва. В период с 27 апреля за рубежом и на погранпунктах проголосовало в целом более 1,7 млн граждан, обладающих правом голоса. Голосо

В представительствах Турции за рубежом сегодня завершится процесс голосования на выборах президента и парламента 28-го созыва. В период с 27 апреля за рубежом и на погранпунктах проголосовало в целом более 1,7 млн граждан, обладающих правом голоса. Голосование на погранпунктах продлится до 14 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные Верховной избирательной комиссии (YSK) Турции.

За рубежом зарегистрированы в целом 3 416 098 избирателей. Избирательные участки открыты в 73 странах мира. Бюллетени по итогам голосования под усиленной охраной будут доставлены в Турцию.

Наибольшее число избирателей, по данным YSK, зарегистрировано в Германии - 1 501 152 человека. Далее следуют: Франция - 397 086 и Нидерланды - 268 753.

Меньше всего избирателей среди стран, где открыты избирательные участки, зарегистрировано в Бразилии - 581, Нигерии - 584 и Туркменистане - 635.

Второй тур президентских выборов в Турции, в случае необходимости, пройдет в воскресенье, 28 мая. Голосование в зарубежных представительствах по втором туре голосования намечено на 20-24 мая.

По состоянию на 6 мая число избирателей, проголосовавших в зарубежных представительствах, превысило данные явки выборов 2018 года.