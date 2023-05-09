О нас

В представительствах Турции за рубежом сегодня завершится голосование на выборах

В представительствах Турции за рубежом сегодня завершится голосование на выборах В представительствах Турции за рубежом сегодня завершится процесс голосования на выборах президента и парламента 28-го созыва. В период с 27 апреля за рубежом и на погранпунктах проголосовало в целом более 1,7 млн граждан, обладающих правом голоса. Голосо
В регионе
9 мая 2023 г. 13:29
В представительствах Турции за рубежом сегодня завершится голосование на выборах

В представительствах Турции за рубежом сегодня завершится процесс голосования на выборах президента и парламента 28-го созыва. В период с 27 апреля за рубежом и на погранпунктах проголосовало в целом более 1,7 млн граждан, обладающих правом голоса. Голосование на погранпунктах продлится до 14 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные Верховной избирательной комиссии (YSK) Турции.

За рубежом зарегистрированы в целом 3 416 098 избирателей. Избирательные участки открыты в 73 странах мира. Бюллетени по итогам голосования под усиленной охраной будут доставлены в Турцию.

Наибольшее число избирателей, по данным YSK, зарегистрировано в Германии - 1 501 152 человека. Далее следуют: Франция - 397 086 и Нидерланды - 268 753.

Меньше всего избирателей среди стран, где открыты избирательные участки, зарегистрировано в Бразилии - 581, Нигерии - 584 и Туркменистане - 635.

Второй тур президентских выборов в Турции, в случае необходимости, пройдет в воскресенье, 28 мая. Голосование в зарубежных представительствах по втором туре голосования намечено на 20-24 мая.

По состоянию на 6 мая число избирателей, проголосовавших в зарубежных представительствах, превысило данные явки выборов 2018 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Polling stations for Turkish elections abroad to close today

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
9 мая 2023 г. 12:28
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
9 мая 2023 г. 00:00
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 22:18
Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу
Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу
8 мая 2023 г. 15:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
8 мая 2023 г. 14:57
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi