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В правящей партии Грузии исключили импичмент президента из-за нехватки голосов

В правящей партии Грузии исключили импичмент президента из-за нехватки голосов Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняемой в нарушении конституции из-за ее визитов в страны ЕС без разрешения правительства, практически исключен, так как правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не сможет набрать 100 г
В регионе
13 октября 2023 г. 00:26
В правящей партии Грузии исключили импичмент президента из-за нехватки голосов

Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняемой в нарушении конституции из-за ее визитов в страны ЕС без разрешения правительства, практически исключен, так как правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не сможет набрать 100 голосов из 150.

Как передает Report, об этом заявил глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу IMEDI.

По его словам, на следующей неделе запланировано новое голосование по вопросу импичмента.

"Посмотрим, как пройдут эти процедуры. Вам известно, что Саломе Зурабишвили с надеждой на радикальную оппозицию нарушала конституцию, соответственно, практически исключено собрать 100 голосов, когда будет проходить голосование за импичмент на следующей неделе", - сказал Кобахидзе.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей на это согласия, из-за чего правящая партия обвинила президента в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента.

Суд 5 октября завершил рассмотрение конституционного представления и удалился для принятия решение. Если КС удовлетворит ходатайство, у парламента Грузии будет две недели, чтобы проголосовать по вопросу отстранения Зурабишвили. Импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов. У правящей партии в парламенте 84 мандата.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda prezidentin impiçmenti məsələsi mümkün olmayacaq

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