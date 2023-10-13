В правящей партии Грузии исключили импичмент президента из-за нехватки голосов

Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняемой в нарушении конституции из-за ее визитов в страны ЕС без разрешения правительства, практически исключен, так как правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не сможет набрать 100 голосов из 150.
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По его словам, на следующей неделе запланировано новое голосование по вопросу импичмента.
"Посмотрим, как пройдут эти процедуры. Вам известно, что Саломе Зурабишвили с надеждой на радикальную оппозицию нарушала конституцию, соответственно, практически исключено собрать 100 голосов, когда будет проходить голосование за импичмент на следующей неделе", - сказал Кобахидзе.
В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей на это согласия, из-за чего правящая партия обвинила президента в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента.
Суд 5 октября завершил рассмотрение конституционного представления и удалился для принятия решение. Если КС удовлетворит ходатайство, у парламента Грузии будет две недели, чтобы проголосовать по вопросу отстранения Зурабишвили. Импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов. У правящей партии в парламенте 84 мандата.