В правящей партии Армении обсуждают участие Пашиняна в агиткампании выборов в Ереване

В правящей партии "Гражданский договор" активно обсуждается вопрос об участии или неучастии премьер-министра Армении Никола Пашиняна в агиткампании выборов Совета старейшин Еревана.

В правящей партии "Гражданский договор" активно обсуждается вопрос об участии или неучастии премьер-министра Армении Никола Пашиняна в агиткампании выборов Совета старейшин Еревана.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд".

По данным издания, сам Пашинян, как и большинство членов партии поддерживают идею о том, чтобы "премьер лично участвовал в предвыборной кампании, ходил по улицам Еревана со своими соратниками и призывал граждан голосовать за кандидата правящей партии - Тиграна Авиняна, который сейчас является вице-мэром города. А другая группа из "Гаржданского договора" считает, что личное участие Пашиняна в агиткомпании в пользу Авиняна может вызвать обратный эффект.

Источники издания отмечают, что все депутаты от правящей партии будут активно участвовать в избирательной кампании. В настоящее время идет распределение "ролей": кто в каком административном районе столицы будет работать.

Отметим, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. Бывший мэр города Айк Марутян также примет участие в выборах.