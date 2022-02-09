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В правительстве Грузии произведены кадровые перестановки

В правительстве Грузии произведены кадровые перестановки В правительстве Грузии произведены кадровые перестановки.
В регионе
9 февраля 2022 г. 14:30
В правительстве Грузии произведены кадровые перестановки

В правительстве Грузии произведены кадровые перестановки.

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге.

По его словам, министр сельского хозяйства и защиты окружающей среды Леван Давиташвили назначен министром экономики и устойчивого развития, а на его место назначен Отар Шамугия.

С апреля 2019 года пост министра экономики и устойчивого развития соседней страны занимала Натия Турнава. Леван Давиташвили с 2017 года занимал пост министра сельского хозяйства и защиты окружающей среды. О.Шамугия с 2020 года занимал должность помощника Л.Давиташвили.

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Версия на английском языке Staff reshuffle made in Georgian government
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hökumətində kadr dəyişiklikləri edilib

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